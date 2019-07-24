Нико Ковач: «Бавария» сделает все возможное, чтобы Сане оказался в Мюнхене - Советский спорт
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24 июля 2019 12:41Футбол

Нико Ковач: «Бавария» сделает все возможное, чтобы Сане оказался в Мюнхене

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал ситуацию с переходом полузащитника «Манчестер Юнайтед» Лероя Сане.

- Мы все знаем, что Лерой Сане является игроком нашей мечты. Болельщики знают это, мы знаем это. Вы можете видеть, что этот трансфер не их легких. Но я знаю, что представители «Баварии» очень усердно работают над тем, чтобы он осуществился. Мы сделаем все, чтобы этот переход состоялся, - цитирует Ковача Sport Bild.

Накануне, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что у него нет намерений удерживать в команде Сане, если у того отсутствует желание выступать за английский клуб.

Напомним, что «Бавария» хотела подписать Сане еще в 2016 году, однако три года назад он выбрал «Манчестер Сити». За это время он провел в составе «горожан» 133 матча, забил 39 голов и сделал 45 результативных передач. Действующий контракт полузащитника с «горожанами» рассчитан до лета 2021 года.

Добавим, что в прошлом сезоне на счету Сане 16 мячей и 18 голевых передач в 47 матчах во всех турнирах за «Манчестер Сити».

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