Асенсио получил разрыв связки колена и перенесет операцию

Мадридский «Реал» опубликовал результаты медицинского обследования полузащитника сборной Испании Марко Асенсио.
Отмечается, что 23-летний футболист в матче с лондонским «Арсеналом» получил разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена. В ближайшее время ему предстоит операция.
Асенсио защищает цвета «Реала» с 2016 года. В составе мадридского клуба он стал чемпионом Испании, обладателем Лиги чемпионов (2 раза), Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
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