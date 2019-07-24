Асенсио получил разрыв связки колена и перенесет операцию Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Мадридский «Реал» опубликовал результаты медицинского обследования полузащитника сборной Испании Марко Асенсио.

Отмечается, что 23-летний футболист в матче с лондонским «Арсеналом» получил разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена. В ближайшее время ему предстоит операция.

Асенсио защищает цвета «Реала» с 2016 года. В составе мадридского клуба он стал чемпионом Испании, обладателем Лиги чемпионов (2 раза), Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.