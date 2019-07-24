РФС рассмотрит инцидент с болельщиками «Спартака» 2 августа

– РФС сейчас проводит свою проверку, вчера президент РФС провел совещание со всеми сторонами. Заседание КДК, на котором будет обсуждаться ситуация с болельщиками «Спартака», состоится 2 августа. С учетом всех обстоятельств, к клубу возможно применение санкций за неудовлетворительную работу по обеспечению безопасности матча, – рассказал представитель РФС в интервью «РИА Новости».
Ранее лига заявила, что продолжит разбирательство по инциденту, по итогам которого даст оценку случившемуся.
Напомним, после окончания матча 2-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком» при выходе с гостевого сектора болельщики красно-белых подверглись атаке со стороны сотрудников ОМОНа, которые применяли дубинки и электрошокеры.
Позже представители органов, обеспечивающих соблюдение правопорядка, объяснили появление ОМОНа тем, что болельщики пытались отбить у полиции задержанных за применение пиротехники.
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