РФС рассмотрит инцидент с болельщиками «Спартака» 2 августа КДК РФС 2 августа рассмотрит инцидент с болельщиками «Спартака» на стадионе в Ростове-на-Дону.

– РФС сейчас проводит свою проверку, вчера президент РФС провел совещание со всеми сторонами. Заседание КДК, на котором будет обсуждаться ситуация с болельщиками «Спартака», состоится 2 августа. С учетом всех обстоятельств, к клубу возможно применение санкций за неудовлетворительную работу по обеспечению безопасности матча, – рассказал представитель РФС в интервью «РИА Новости».

Ранее лига заявила, что продолжит разбирательство по инциденту, по итогам которого даст оценку случившемуся.

Напомним, после окончания матча 2-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком» при выходе с гостевого сектора болельщики красно-белых подверглись атаке со стороны сотрудников ОМОНа, которые применяли дубинки и электрошокеры.

Позже представители органов, обеспечивающих соблюдение правопорядка, объяснили появление ОМОНа тем, что болельщики пытались отбить у полиции задержанных за применение пиротехники.