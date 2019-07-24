Сергей Семак: «Зенит» будет прибавлять от игры к игре

- Лига чемпионов и внутренний чемпионат — два совершенно разных турнира. И, если команда успешно выступает в национальном чемпионате, еще не значит, что так же у нее дела пойдут и на международной арене.
За квалификацией Лиги чемпионов пока не следим. Мы будем готовиться к тем соперникам, с которыми нам предстоит играть. Нет никаких сомнений, что «Зенит» будет прибавлять от игры к игре — и к матчам группового этапа Лиги чемпионов качество нашей игры повысится, - приводит слова Семака LIfe.ru.
Напомним, что по итогам сезона-2018/19 «Зенит» занял первое место в турнирной таблице чемпионата России и напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов.
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