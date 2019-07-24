Мирзов будет выступать за «Спартак» под номером Зе Луиша Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Новичок московского «Спартака» Резиуан Мирзов попал в заявку команды на матч 3-го тура РПЛ против «Тамбова».

Отмечается, что российский футболист взял себе 9-й номер, под которым ранее выступал нападающий Зе Луиш. Последний покинул команду этим летом и подписал контракт с «Порту».

Что касается Мирзова, то он перебрался в Москву из «Ростова».

Добавим, что матч с «Тамбовом» красно-белые проведут в гостях 27 июля. Начало поединка – 16.30 мск.