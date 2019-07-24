Агент: Поговорим об уходе Бэйла, если он найдет то, что ему нравится

Джонатан Барнетт, агент нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, рассказал, как обстоят дела с переходом в другую команду.
«Если Бэйл найдет то, что ему нравится, мы поговорим об этом. Он футболист «Реала», у которого действующий контракт. Ни что не изменит этого факта», – цитирует Барнетта Omnisport.
Накануне Зидан, комментируя отсутствие Бэйла в матче с «Баварией» (1:3), заявил, что валлийский игрок не принимал участие в матче, потому что близок к тому, чтобы уйти из «Реала». Одновременно с этим француз выразил надежду, что это произойдет в самом ближайшем будущем.
В сегодняшнем матче с «Арсеналом» (2:2, 3:2 пен.), который прошел в рамках Международного кубка чемпионов, Бэйл вышел на поле сразу после перерыва и записал на свой счет забитый мяч. Однако позже Зидан рассказал, что в ситуации Бэйла ничего не изменилось.
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