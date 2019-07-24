Агент: Поговорим об уходе Бэйла, если он найдет то, что ему нравится Ранее наставник «сливочных» Зинедин Зидан сообщил, что клуб работает над продажей валлийца.

Джонатан Барнетт, агент нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, рассказал, как обстоят дела с переходом в другую команду.

«Если Бэйл найдет то, что ему нравится, мы поговорим об этом. Он футболист «Реала», у которого действующий контракт. Ни что не изменит этого факта», – цитирует Барнетта Omnisport.

Накануне Зидан, комментируя отсутствие Бэйла в матче с «Баварией» (1:3), заявил, что валлийский игрок не принимал участие в матче, потому что близок к тому, чтобы уйти из «Реала». Одновременно с этим француз выразил надежду, что это произойдет в самом ближайшем будущем.

В сегодняшнем матче с «Арсеналом» (2:2, 3:2 пен.), который прошел в рамках Международного кубка чемпионов, Бэйл вышел на поле сразу после перерыва и записал на свой счет забитый мяч. Однако позже Зидан рассказал, что в ситуации Бэйла ничего не изменилось.