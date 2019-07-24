Португальцы вышли в финал юношеского чемпионата Европы

В полуфинале чемпионата Европы U19 сборная Португалии одержала крупную победу над Ирландией – 4:0.
Хет-триком в составе победителей отметился полузащитник «Бенфики» Гонсало Рамос.
В финале турнира португальцы сыграют с победителем матча Франция – Италия. Он состоится 24 июля. Главный арбитр – россиянин Сергей Иванов.
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