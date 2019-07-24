В Италии сообщили об интересе «Торино» к Эмилиано Ригони

Руководство «Торино» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Эмилиано Ригони.
Согласно источнику, итальянский клуб намерен усилить состав перед стартом группового этапа Лиги Европы, а футболист питерского клуба является одним из вариантов.
Отмечается, что «Торино» также проявляет интерес к полузащитнику Родриго де Паулю («Удинезе») и форварду Симоне Верди («Наполи»). За каждого клуб готов выложить 20 млн евро.
Напомним, начало минувшего сезона Ригони провел в аренде в итальянской «Аталанте» и в 12 матчах забил три гола, в том числе сделал дубль в ворота «Ромы», который возглавлял нынешний главный тренер «Сампдории» Эусебио ди Франческо.
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