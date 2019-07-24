«Шинник» выстоял в матче с «Армавиром» - Советский спорт
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24 июля 2019 20:25ФутболКоноплев Александр

«Шинник» выстоял в матче с «Армавиром»

Ярославцы потеряли первые очки в чемпионате.

Завершились два матча четвертого тура первенства ФНЛ.

«Нефтехимик» на своем поле сыграл вничью с «Лучом» – 1:1. У хозяев отличился Денис Макаров (с пенальти), а у гостей – Руслан Гордиенко.

«Шинник» в Ярославле также поделил очки с «Армавиром» – 1:1. Отметим, что с 50-й до 68-й минуты хозяева играли в меньшинстве и даже получили пенальти в свои ворота.

Ярославцы потеряли первые очки в чемпионате. На данный момент они занимают второе место.

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