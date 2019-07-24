«Шинник» выстоял в матче с «Армавиром» Ярославцы потеряли первые очки в чемпионате.

Завершились два матча четвертого тура первенства ФНЛ.

«Нефтехимик» на своем поле сыграл вничью с «Лучом» – 1:1. У хозяев отличился Денис Макаров (с пенальти), а у гостей – Руслан Гордиенко.

«Шинник» в Ярославле также поделил очки с «Армавиром» – 1:1. Отметим, что с 50-й до 68-й минуты хозяева играли в меньшинстве и даже получили пенальти в свои ворота.

Ярославцы потеряли первые очки в чемпионате. На данный момент они занимают второе место.