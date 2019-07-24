«Зенит-2» обыграл «Долгопрудный». У Заболотного гол и передача - Советский спорт
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24 июля 2019 21:14ФутболКоноплев Александр

«Зенит-2» обыграл «Долгопрудный». У Заболотного гол и передача

«Зенит-» одержал вторую победу со счетом 2:0.

«Зенит-2» обыграл «Долгопрудный» со счетом 2:0 в матче второго тура зоны «Запад» ПФЛ.

Первый гол в этом матче забил на 11-й минуте Антон Заболотный. Нападающий в последний раз забивал в ноябре прошлого года в ворота «Бордо» в Лиге Европы.

Окончательный результат на 85-й минуте установил Дмитрий Сергеев. Передача на счету все того же Заболотного.

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