«Зенит-2» обыграл «Долгопрудный». У Заболотного гол и передача

40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео) В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.

Евгений Ловчев: Бойцы Росгвардии должны быть стражами порядка, а не мстителями Обозреватель «Советского спорта» объясняет высокую результативность на старте сезона РПЛ, хвалит Александра Григоряна и критикует действия бойцов Росгвардии в Ростове-на-Дону.

«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US Open Серена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.

В Сиэтле появится новый клуб НХЛ. Он будет играть на лучшей арене в мире НХЛ расширится до 32 команд через два года.

Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор 14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.

Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с Кихирой Если посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.

«Выжить бы на предсезонке!» Потапов – о тренировках в новом клубе Нападающий «Авангарда» Алексей Потапов – о подходе Боба Хартли к хоккею и игрокам.

Португальский журналист: «Порту» – фаворит пары и пройдет «Краснодар» О текущем положении дел в «Порту» мы расспросили Андре Монтейру – журналиста, освещающего «драконов» в одном из крупнейших спортивных изданий страны Record.

Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпиона Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.

Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 века Карен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.

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Что делать «Рейнджерс» с Бучневичем? Этим летом в НХЛ только два клуба пробили потолок зарплат – «Вегас» и «Нью-Йорк Рейнджерс».