«Зенит-2» обыграл «Долгопрудный». У Заболотного гол и передача

«Зенит-2» обыграл «Долгопрудный» со счетом 2:0 в матче второго тура зоны «Запад» ПФЛ.
Первый гол в этом матче забил на 11-й минуте Антон Заболотный. Нападающий в последний раз забивал в ноябре прошлого года в ворота «Бордо» в Лиге Европы.
Окончательный результат на 85-й минуте установил Дмитрий Сергеев. Передача на счету все того же Заболотного.
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