Газон «Лужников» пострадал после концертов Muse и Metallica

Газон «Лужников» сильно поврежден после ряда концертов на арене, сообщает bookmaker-ratings.ru.
В межсезонье на стадионе состоялись шоу групп Bon Jovi (31 мая) и Muse (15 июня). После старта чемпионата России в «Лужниках» прошел концерт Metallica (21 июля). На 29 июля намечено выступление группы Rammstein.
В пресс-службе «Лужников» отметили, что уже осенью газон будет находиться в надлежащем состоянии.
Напомним, что этот стадион заявлен «Спартаком» в качестве запасного.
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