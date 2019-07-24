Газон «Лужников» пострадал после концертов Muse и Metallica - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 июля 2019 21:33ФутболКоноплев Александр

Газон «Лужников» пострадал после концертов Muse и Metallica

К осени все наладится.

Газон «Лужников» сильно поврежден после ряда концертов на арене, сообщает bookmaker-ratings.ru.

В межсезонье на стадионе состоялись шоу групп Bon Jovi (31 мая) и Muse (15 июня). После старта чемпионата России в «Лужниках» прошел концерт Metallica (21 июля). На 29 июля намечено выступление группы Rammstein.

В пресс-службе «Лужников» отметили, что уже осенью газон будет находиться в надлежащем состоянии.

Напомним, что этот стадион заявлен «Спартаком» в качестве запасного.

14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
20/07 11:00Бокс
«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.
24/07 11:30Хоккей
«Выжить бы на предсезонке!» Потапов – о тренировках в новом клубеНападающий «Авангарда» Алексей Потапов – о подходе Боба Хартли к хоккею и игрокам.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
23/07 21:00Хоккей
Шэн отмучился в «Салавате Юлаеве». Не факт, что в «Бостоне» будет лучшеМолодой хоккеист и уфимский клуб расторгли контракт.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
23/07 19:30Бокс
«Пожалуйста, позволь остановить бой». Умер российский боксер Максим ДадашевРоссиянин скончался в результате травм, полученных во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
06/07 14:00Теннис
15-летняя сенсация. Юная американка рвется в четвертьфинал УимблдонаКори Гауфф стала главным чудом турнира. Пробилась в основу из квалификации, обыграла трех соперниц подряд и вышла в четвертый круг. Она крутая, и мы решили вас с ней познакомить.
19/07 16:30Хоккей
Бурдасов уедет в НХЛ. Его ждут Панарин и БобровскийРоссийского форварда ждут «Филадельфия», «Рейнджерс» и «Флорида».
23/07 15:00Хоккей
«Бузова или Леди Гага? Пусть обе приезжают!» Зернов – о гостях «Авангарда»Нападающий «Авангарда» Денис Зернов – о целях на новый сезон и звездах на арене в Балашихе.
11/07 20:00Бокс
Дембель «десантника». Российский боксер Денис Лебедев завершил карьеру«Советский спорт» вспоминает карьеру бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе Дениса Лебедева, который накануне завершил спортивную карьеру.
15/07 10:00ММА
40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
24/07 08:00Футбол
Раз в пять лет и палка стреляет? Почему сезон в РПЛ порадовал обилием головПремьер-лига радует на старте нового сезона не только посещаемостью, но и результативностью: в 16 матчах двух первых туров забито 45 мячей (2,8 гола в среднем за игру).
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
24/07 18:49Футбол
«В Баку «Арсеналу» будет проще». Тульская команда готовится к дебюту в еврокубкеТульский «Арсенал» станет 28-й по счету командой, которая представит Россию в еврокубках.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
24/07 09:30Хоккей
Что делать «Рейнджерс» с Бучневичем?Этим летом в НХЛ только два клуба пробили потолок зарплат – «Вегас» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
22/07 21:30Хоккей
«Если веришь в себя, соглашайся на два миллиона». Славин обратился к ГусевуСегодня агент лучшего бомбардира КХЛ прошлого сезона Никиты Гусева сообщил, что в какой-то момент может вступить в переговоры со СКА, прежним клубом клиента.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
Новости
22:42 Футбол Испания обыграла Францию при судействе Иванова и вышла в финал юношеского ЧЕ
22:34 Футбол Сергей Игнашевич: Обидно, что упустили победу, но я доволен отношением ребят
22:24 Футбол Испанская лига думает над блокировкой трансфера Гризманна в «Барселону»
21:59 Футбол «Чайка» проиграла «СКА-Хабаровску» в матче ФНЛ
21:55 «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Сивасспором»
21:51 Футбол БАТЭ победил «Русенборг» в Лиге чемпионов
21:46 Футбол В России зарегистрирована команда «Газмяс»
21:33 Футбол Газон «Лужников» пострадал после концертов Muse и Metallica
21:25 Футбол Источник: «Краснодар» заплатит за Кабеллу 13,5 миллионов евро
21:19 Пляжный футбол Сборная России обыграла Швейцарию в отборе ЧМ
21:14 Футбол «Зенит-2» обыграл «Долгопрудный». У Заболотного гол и передача
20:58 Футбол «Химки» разгромили «Енисей» и стали единоличными лидерами ФНЛ
20:53 Футбол «Торпедо» упустило победу в матче с «Мордовией»
20:45 Легкая атлетика Ласицкене одержала 17-ю победу подряд
20:36 Бокс Скорее всего, Дадашева похоронят в Санкт-Петербурге
20:25 Футбол «Шинник» выстоял в матче с «Армавиром»
20:18 Бокс Гвоздик мечтает увидеть бой между Киркоровым и Леонтьевым
19:59 Футбол «Астану» подозревают в «сливе» тренера
19:52 Футбол В Италии сообщили об интересе «Торино» к Эмилиано Ригони
19:34 Футбол «Тун» перед матчами со «Спартаком» продал лучшего бомбардира
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика