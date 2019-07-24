Газон «Лужников» пострадал после концертов Muse и Metallica К осени все наладится.

Газон «Лужников» сильно поврежден после ряда концертов на арене, сообщает bookmaker-ratings.ru.

В межсезонье на стадионе состоялись шоу групп Bon Jovi (31 мая) и Muse (15 июня). После старта чемпионата России в «Лужниках» прошел концерт Metallica (21 июля). На 29 июля намечено выступление группы Rammstein.

В пресс-службе «Лужников» отметили, что уже осенью газон будет находиться в надлежащем состоянии.

Напомним, что этот стадион заявлен «Спартаком» в качестве запасного.