БАТЭ победил «Русенборг» в Лиге чемпионов - Советский спорт
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24 июля 2019 21:51ФутболКоноплев Александр

БАТЭ победил «Русенборг» в Лиге чемпионов

Ответный матч пройдет 31 июля.

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ дома обыграла норвежский «Русенборг» со счетом 2:1.

На гол Игоря Стасевича с пенальти на пятой минуте гости ответили точным ударом Андерса Кондрасена на 25-й.

Победу белорусскому клубу принес Максим Скавыш на 51-й минуте.

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