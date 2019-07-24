БАТЭ победил «Русенборг» в Лиге чемпионов

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ дома обыграла норвежский «Русенборг» со счетом 2:1.
На гол Игоря Стасевича с пенальти на пятой минуте гости ответили точным ударом Андерса Кондрасена на 25-й.
Победу белорусскому клубу принес Максим Скавыш на 51-й минуте.
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