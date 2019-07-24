«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Сивасспором» - Советский спорт
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24 июля 2019 21:55ФутболКоноплев Александр

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Сивасспором»

3 августа «Витесс» сыграет с «Аяксом» в первом туре чемпионата Голландии.

«Витесс» в товарищеском матче сыграл вничью с «Сивасспором» – 1:1.

В составе голландцев на 13-й минуте отличился Константинос Лампру. На 39-й минуте Аруна Коне восстановил равновесие в счете.

Напомним, что «Витесс» тренирует россиянин Леонид Слуцкий. Ему помогают Олег Яровинский, Алексей и Василий Березуцкий.

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