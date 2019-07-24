Испания обыграла Францию при судействе Иванова и вышла в финал юношеского ЧЕ - Советский спорт
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24 июля 2019 22:42ФутболКоноплев Александр

Испания обыграла Францию при судействе Иванова и вышла в финал юношеского ЧЕ

Финал чемпионата Европы: Испания – Португалия.

В полуфинальном матче чемпионата Европы U19 сборная Испании обыграла Францию.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0.

В серии пенальти точнее были испанцы – 4:3.

Отметим, что матч обслуживал бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Ивановым.

В финале турнира испанцы сыграют с Португалией. 17 июля эти команды разошлись миром – 1:1. Францию ждет матч за бронзу с Ирландией.

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