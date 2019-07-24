«Ференцварош» Реброва обыграл «Валлетту» в Лиге чемпионов

Завершилось три матча второго отборочного раунда Лиги чемпионов.
«Ференцварош» дома нанес поражение «Валлетте» – 3:1. Венгерскую команду тренирует экс-хавбек «Рубина» Сергей Ребров.
«ЧФР Клуж» на своем поле обыграл «Маккаби» из Тель-Авива – 1:0.
«Марибор» на стадионе «Людски Врт» справился с АИК – 2:1.
Ответные матчи пройдут 31 июля.
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