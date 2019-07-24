«Ференцварош» Реброва обыграл «Валлетту» в Лиге чемпионов - Советский спорт
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24 июля 2019 23:10ФутболКоноплев Александр

«Ференцварош» Реброва обыграл «Валлетту» в Лиге чемпионов

Ответные матчи пройдут 31 июля.

Завершилось три матча второго отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Ференцварош» дома нанес поражение «Валлетте» – 3:1. Венгерскую команду тренирует экс-хавбек «Рубина» Сергей Ребров.

«ЧФР Клуж» на своем поле обыграл «Маккаби» из Тель-Авива – 1:0.

«Марибор» на стадионе «Людски Врт» справился с АИК – 2:1.

Ответные матчи пройдут 31 июля.

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