«Зенит» предложит Дзюбе новый контракт. Старый истекает в 2020 году С 1 января он сможет вести переговоры с другими клубами.

Предстоящей зимой «Зенит» нанчет переговоры по новому контракту нападающего Артема Дзюбы. Об этом сообщил генеральный директор сине-бело-голубых петербуржцев Александр Медведев.

Нынешнее соглашение клуба с футболистом рассчитано до 30 июня 2020 года. С 1 января он сможет вести переговоры с другими клубами.

– Когда идет чемпионат, на переговоры остается мало времени. В паузах он отправляется в сборную. Поэтому, видимо, зимний перерыв будет лучшим временем для переговоров – приводит слова Медведева ТАСС.

Дзюба выступает за «Зенит» с лета 2015 года.