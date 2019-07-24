«Зенит» предложит Дзюбе новый контракт. Старый истекает в 2020 году

Предстоящей зимой «Зенит» нанчет переговоры по новому контракту нападающего Артема Дзюбы. Об этом сообщил генеральный директор сине-бело-голубых петербуржцев Александр Медведев.
Нынешнее соглашение клуба с футболистом рассчитано до 30 июня 2020 года. С 1 января он сможет вести переговоры с другими клубами.
– Когда идет чемпионат, на переговоры остается мало времени. В паузах он отправляется в сборную. Поэтому, видимо, зимний перерыв будет лучшим временем для переговоров – приводит слова Медведева ТАСС.
Дзюба выступает за «Зенит» с лета 2015 года.
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