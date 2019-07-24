Шкртел может перейти в «Парму» - Советский спорт
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24 июля 2019 23:45ФутболКоноплев Александр

Шкртел может перейти в «Парму»

Италия – хорошее место для завершения карьеры.

Защитник Мартин Шкртел попал в сферу интересов «Пармы», утверждает Corriere dello Sport. Сообщается, что стороны уже провели переговоры.

Предыдущим клубом словака был «Фенербахче». В сезоне-2018/19 Шкртел забил один мяч в 40 играх во всех турнирах.

34-летний футболист также известен по выступлениям за «Зенит» и «Ливерпуль». Он чемпион России и обладатель Кубка английской лиги.

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