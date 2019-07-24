Шкртел может перейти в «Парму» Италия – хорошее место для завершения карьеры.

Защитник Мартин Шкртел попал в сферу интересов «Пармы», утверждает Corriere dello Sport. Сообщается, что стороны уже провели переговоры.

Предыдущим клубом словака был «Фенербахче». В сезоне-2018/19 Шкртел забил один мяч в 40 играх во всех турнирах.

34-летний футболист также известен по выступлениям за «Зенит» и «Ливерпуль». Он чемпион России и обладатель Кубка английской лиги.