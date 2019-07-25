«Селтик» разгромил эстонский клуб в Лиге чемпионов - Советский спорт
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25 июля 2019 00:07ФутболКоноплев Александр

«Селтик» разгромил эстонский клуб в Лиге чемпионов

Ответные матчи пройдут 31 июля.

Завершилось три матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Селтик» дома разгромил эстонский «Нымме Калью» – 5:0. В составе проигравших несколько минут на поле провел российский хавбек Николай Машичев.

«Дандолк» сыграл вничью с «Карабахом» – 1:1, а «Црвена Звезда» победила ХИК – 2:0.

Ответные матчи пройдут 31 июля.

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