Михаил Гершкович: У «Краснодара» есть определенное преимущество перед «Порту» - Советский спорт
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25 июля 2019 01:35ФутболКоноплев Александр

Михаил Гершкович: У «Краснодара» есть определенное преимущество перед «Порту»

Матчи пройдут 7 и 13 августа.

Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович отметил, что «Краснодар» подойдет к матчу с «Порту» в лучшей физической форме. Клубы сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

— У «Краснодара» есть определенное преимущество из-за того, что наш чемпионат уже начался, а для «Порту» это будут фактически первые официальные игры сезона. Это очень хорошее подспорье, так что португальцам будет непросто. С другой стороны, за них говорит опыт и высокий уровень исполнителей. Очень хочется, чтобы «Краснодар» прошел это непростое испытание и попал в групповой этап Лиги чемпионов, – цитируют Гершковича «Известия».

Матчи пройдут 7 и 13 августа.

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