«Арсенал» проведет с «Нефтчи» свой первый в истории матч в Лиге Европы Начало игры – 20:00 (мск).

«Арсенал» сыграет с «Нефтчи» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Эта игра станет первой в истории для тульского клуба в еврокубках.

В сезоне-2018/2019 «Нефтчи» занял второе место в чемпионате Азербайджана и начал выступление в Лиге Европы с первого квалификационного раунда, где в двух матчах крупно победил «Сперанцу» из Молдавии (3:0, 6:0).

Отметим, что за «Нефтчи» выступает бывший полузащитник «Спартака» Эмин Махмудов.

Ответный матч пройдет 1 августа на «Баксель Арене» в Баку.

Матч «Арсенал» – «Нефтчи» состоится 25 июля на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало – 20:00 (мск).