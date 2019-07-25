«Арсенал» проведет с «Нефтчи» свой первый в истории матч в Лиге Европы

«Арсенал» сыграет с «Нефтчи» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Эта игра станет первой в истории для тульского клуба в еврокубках.
В сезоне-2018/2019 «Нефтчи» занял второе место в чемпионате Азербайджана и начал выступление в Лиге Европы с первого квалификационного раунда, где в двух матчах крупно победил «Сперанцу» из Молдавии (3:0, 6:0).
Отметим, что за «Нефтчи» выступает бывший полузащитник «Спартака» Эмин Махмудов.
Ответный матч пройдет 1 августа на «Баксель Арене» в Баку.
Матч «Арсенал» – «Нефтчи» состоится 25 июля на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало – 20:00 (мск).
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