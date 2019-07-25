Виктор Булатов: Баду сыграл неплохо и помог «Спартаку-2» Немец дебютировал за «Спартак-2» в матче с «Нижним Новгородом».

Главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов после победы над «Нижним Новгородом» (2:0) в матче четвертого тура ФНЛ высказался об дебюте защитника Малкольма Баду, который сыграл на правом фланге обороны.

«Мы с ним только познакомились, – приводит слова Булатова официальный сайт «Спартака». – Учитывая, что у него не много опыта игры на таком искусственном поле, он сыграл неплохо и помог нам сегодня. Это молодой игрок, он должен прогрессировать».

Напомним, 22-летний немец перешел в «Спартак» из второй команды «Вольфсбурга».

Голы в составе «Спартака-2» забили полузащитники Никита Бакалюк и Александр Руденко. В пятом туре 29 июля красно-белые сыграют в гостях с «Армавиром».