Месси могут отстранить от матчей сборной Аргентины на срок от двух до шести месяцев Аргентинец раскритиковал КОНМЕБОЛ во время Кубка Америки.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси может быть отстранен от матчей национальной команды на срок от двух до шести месяцев, сообщает TyC Sports.

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) рассматривает варианты дисквалификации 32-летнего аргентинца, который во время Кубка Америки в Бразилии обвинил организацию в коррупции и предрешенной победе хозяев турнира. Кроме того, в матче за третье место с Чили (2:1) Месси получил красную карточку и в знак протеста не вышел на церемонию награждения.

Отметим, что если Месси будет дисквалифицирован на шесть месяцев, он пропустит только товарищеские матчи, которые запланированы у команды до конца года. Аргентина сыграет с США (5 сентября, Лос-Анджелес), Чили (10 сентября, Сан-Антонио), Германией (1 октября, Дортмунд), Басконией (Испания), Бразилией (14 ноября, Эр-Рияд) и Саудовской Аравией (18 ноября, Эр-Рияд).

Отметим, что отборочный турнир чемпионата мира 2022 года стартует в Южной Америке в следующем марте.