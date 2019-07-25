Ибрагимович не будет дисквалифицирован за удар, которым сломал скулу соперника (видео) - Советский спорт
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25 июля 2019 10:39ФутболЛипкин Антон

Ибрагимович не будет дисквалифицирован за удар, которым сломал скулу соперника (видео)

В результате удара локтем шведа Мунир пропустит четыре недели.

Дисциплинарный комитет MLS принял решение не наказывать форварда «Гэлакси» Златана Ибрагимовича за фол против полузащитника «Лос-Анджелеса» Мохамеда Мунира, сообщает официальный сайт лиги.

В пятницу во втором тайме матча команд 37-летний швед ударил локтем соперника, в результате чего ливиец получил перелом скулы и выбыл на четыре недели.

В дисциплинарном комитете пришли к выводу, что Ибрагимович заслуживал за это нарушение красной карточки, что привело бы к дисквалификации минимум на два матча.

Однако поскольку главный арбитр Джейр Марруфо зафиксировал фол, но не показал Ибрагимовичу даже желтой карточки, игрок избежал дисквалификации.

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