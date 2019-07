Ибрагимович не будет дисквалифицирован за удар, которым сломал скулу соперника (видео)

Дисциплинарный комитет MLS принял решение не наказывать форварда «Гэлакси» Златана Ибрагимовича за фол против полузащитника «Лос-Анджелеса» Мохамеда Мунира, сообщает официальный сайт лиги.

Zlatan Ibrahimovic was given a formal warning by the league's Disciplinary Committee for elbowing Mohamed El-Munir in last Friday's game vs. LAFC. pic.twitter.com/xyvFsdLkW1