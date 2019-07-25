Ибрагимович не будет дисквалифицирован за удар, которым сломал скулу соперника (видео) В результате удара локтем шведа Мунир пропустит четыре недели.

Дисциплинарный комитет MLS принял решение не наказывать форварда «Гэлакси» Златана Ибрагимовича за фол против полузащитника «Лос-Анджелеса» Мохамеда Мунира, сообщает официальный сайт лиги.

Zlatan Ibrahimovic was given a formal warning by the league's Disciplinary Committee for elbowing Mohamed El-Munir in last Friday's game vs. LAFC. pic.twitter.com/xyvFsdLkW1 — ESPN FC (@ESPNFC) July 24, 2019

В пятницу во втором тайме матча команд 37-летний швед ударил локтем соперника, в результате чего ливиец получил перелом скулы и выбыл на четыре недели.

В дисциплинарном комитете пришли к выводу, что Ибрагимович заслуживал за это нарушение красной карточки, что привело бы к дисквалификации минимум на два матча.

Однако поскольку главный арбитр Джейр Марруфо зафиксировал фол, но не показал Ибрагимовичу даже желтой карточки, игрок избежал дисквалификации.