Ибрагимович не будет дисквалифицирован за удар, которым сломал скулу соперника (видео)

Дисциплинарный комитет MLS принял решение не наказывать форварда «Гэлакси» Златана Ибрагимовича за фол против полузащитника «Лос-Анджелеса» Мохамеда Мунира, сообщает официальный сайт лиги.
В пятницу во втором тайме матча команд 37-летний швед ударил локтем соперника, в результате чего ливиец получил перелом скулы и выбыл на четыре недели.
В дисциплинарном комитете пришли к выводу, что Ибрагимович заслуживал за это нарушение красной карточки, что привело бы к дисквалификации минимум на два матча.
Однако поскольку главный арбитр Джейр Марруфо зафиксировал фол, но не показал Ибрагимовичу даже желтой карточки, игрок избежал дисквалификации.
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