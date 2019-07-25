Полузащитник «Порту» Перейра поссорился с Консейсау и покинул расположение клуба - Советский спорт
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25 июля 2019 11:18ФутболЛипкин Антон

Полузащитник «Порту» Перейра поссорился с Консейсау и покинул расположение клуба

«Порту» – соперник «Краснодара» по квалификации Лиги чемпионов.

Полузащитник «Порту» Данилу Перейра покинул расположение клуба на сборе в Алгарве, сообщает A Bola.

На официальном сайте «драконов» сообщается, что игрок уехал по личным причинам, однако, по информации издания, истинной причиной является ссора с главным тренером Сержиу Консейсау.

Отметим, что в прошлом сезоне 27-летний опорный полузащитник провел 43 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Напомним, «Порту» стал соперником «Краснодара» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. Первый матч команды проведут 7 августа на стадионе «Краснодар», ответный – 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту.

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