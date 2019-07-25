«Динамо» объявило о переходе Н’Жи (фото)

Форвард Клинтон Н’Жи стал игроком московского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.
25-летний камерунец, ранее выступавший за «Марсель», подписал с бело-голубыми контракт на четыре года.
Ранее Н’Жи также играл за «Лион» (2012-2015), «Тоттенхэм» (2015-2016). В прошлом сезоне на его счету три гола и две результативные передачи в 17 матчах лиги 1. Всего во французском чемпионате он провел 98 игр, забил 21 гол и сделал 14 голевых передач.
В 26 матчах за сборную Камеруна у Н’Жи 26 голов и семь передач.
Новичок «Динамо» может дебютировать за клуб 26 июля в домашнем матче с «Уралом» в третьем туре премьер-лиги. В новой команде он будет играть под девятым номером.
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