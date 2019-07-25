«Динамо» объявило о переходе Н’Жи (фото) Камерунец провел три сезона в «Марселе».

Форвард Клинтон Н’Жи стал игроком московского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

25-летний камерунец, ранее выступавший за «Марсель», подписал с бело-голубыми контракт на четыре года.

🔥 Клинтон Н'Жи - в #Динамо!!! Сегодня форвард сборной Камеруна подписал соглашение с нашим клубом на 4️⃣ года👈 Выступать за бело-голубых Клинтон будет под 9️⃣ номером💙 Bienvenue, Clinton⚪🔵 pic.twitter.com/YNd3JAA7tE — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 25, 2019

Ранее Н’Жи также играл за «Лион» (2012-2015), «Тоттенхэм» (2015-2016). В прошлом сезоне на его счету три гола и две результативные передачи в 17 матчах лиги 1. Всего во французском чемпионате он провел 98 игр, забил 21 гол и сделал 14 голевых передач.

В 26 матчах за сборную Камеруна у Н’Жи 26 голов и семь передач.

Новичок «Динамо» может дебютировать за клуб 26 июля в домашнем матче с «Уралом» в третьем туре премьер-лиги. В новой команде он будет играть под девятым номером.