Игроки и главный тренер «Спартака» почтили память Черенкова

Утром в четверг возложить цветы на могилу Черенкова на Троекуровском кладбище приехали капитан команды Георгий Джикия, вице-капитан Роман Зобнин, а также Артем Ребров, Самуэль Жиго, Наиль Умяров и воспитанники академии «Спартака», которая носит имя Черенкова, Джано Ананидзе и Михаил Игнатов.
«Понимаю, что он был великий человек, вместе с партнерами поднял планку, которой мы должны соответствовать, – приводит «Р-Спорт» слова Реброва. – Здорово, что у «Спартака» есть такая история».
Португальский журналист: «Порту» – фаворит пары и пройдет «Краснодар»О текущем положении дел в «Порту» мы расспросили Андре Монтейру – журналиста, освещающего «драконов» в одном из крупнейших спортивных изданий страны Record.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
24/07 08:00Футбол
Раз в пять лет и палка стреляет? Почему сезон в РПЛ порадовал обилием головПремьер-лига радует на старте нового сезона не только посещаемостью, но и результативностью: в 16 матчах двух первых туров забито 45 мячей (2,8 гола в среднем за игру).
25/07 10:00Футбол
Леонид Буряк: Слежу за Тулой из Украины по спутниковому телевидениюЗнаменитый в прошлом полузащитник сборной СССР и киевского «Динамо» тренировал в России только один клуб – «Арсенал», которому в четверг предстоит дебют в еврокубках. Мы позвонили 66-летнему специалисту.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
22/07 10:00Хоккей
Жердев, Анисин и еще пятеро плохих парней. Они загубили свои карьерыВспоминаем известных хоккеистов, которых погубила страсть к гулянкам и алкоголю.
14/07 00:00ММА
Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.
24/07 18:45Футбол
«В Баку «Арсеналу» будет проще». Тульская команда готовится к дебюту в еврокубке«Арсенал» станет 28-й по счету командой, которая представит Россию в еврокубках.
23/07 22:15Футбол
Андрей Панюков: Цель «Урала» – еврокубки24-летний нападающий клуба-лидера премьер-лиги после двух туров рассказал об удачном старте «Урала» в чемпионате и предстоящем в пятницу матче против «Динамо».
24/07 13:00Футбол
Сергей Хусаинов: Допускаю, что судьи делают ставки на свои матчи в РПЛВ пресс-центре «Советского спорта» побывал один из самых авторитетных российских арбитров. В свете последних судейских скандалов в премьер-лиге визит любящего рубить правду-матку специалиста оказался весьма кстати.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
23/07 14:45Хоккей
«Нам шьют костюмы». Как омские «ястребы» готовятся к новому сезону КХЛЗащитник Вячеслав Войнов и вратарь Игорь Бобков – о планах «Авангарда» на новый сезон.
15/07 10:00ММА
40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
25/07 12:15Футбол
Только Федор, только ветер, только мяч. В память о ЧеренковеНаш журналист вспоминает одного из лучших игроков отечественного футбола во все времена.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
20/07 11:00Бокс
«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.