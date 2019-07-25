Игроки и главный тренер «Спартака» почтили память Черенкова Сегодня 60 лет со дня рождения бывшего полузащитника красно-белых.

Игроки «Спартака» и главный тренер команды Олег Кононов почти память бывшего полузащитника команды Федора Черенкова, которому сегодня исполнилось бы 60 лет.

Утром в четверг возложить цветы на могилу Черенкова на Троекуровском кладбище приехали капитан команды Георгий Джикия, вице-капитан Роман Зобнин, а также Артем Ребров, Самуэль Жиго, Наиль Умяров и воспитанники академии «Спартака», которая носит имя Черенкова, Джано Ананидзе и Михаил Игнатов.

«Понимаю, что он был великий человек, вместе с партнерами поднял планку, которой мы должны соответствовать, – приводит «Р-Спорт» слова Реброва. – Здорово, что у «Спартака» есть такая история».