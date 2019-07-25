Россия опустилась на 46-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала новый рейтинг сборных, в котором сборная России опустила на 46-е место.
В обновленном рейтинге свои позиции улучшили сборные из Африки, Южной, Центральной и Северной Америки, которые выступали на континентальных чемпионатах. Так, сборную России опередили команды Нигерии, Алжира и Марокко.
Лидерство сохранила Бельгия, а на второе место после победы в Кубке Америки поднялась Бразилия, опередившая Францию.
Рейтинг ФИФА
Положение на 25 июля 2019 года
1. (1) Бельгия – 1746 очков
2. (3) Бразилия – 1726
3. (2) Франция – 1718
4. (4) Англия – 1652
5. (8) Уругвай – 1637
6. (5) Португалия – 1631
7. (6) Хорватия – 1625
8. (13) Колумбия – 1622
9. (7) Испания – 1617
10. (11) Аргентина – 1610
11. (9) Швейцария – 1605
12. (18) Мексика – 1604
13. (10) Дания – 1589
14. (16) Чили – 1583
15. (11) Германия – 1582
16. (14) Италия – 1569
16. (14) Голландия – 1569
18. (17) Швеция – 1558
19. (21) Перу – 1552
20. (19) Польша – 1550
20. (22) Сенегал – 1550…
25. (24) Украина – 1513…
33. (45) Нигерия – 1481…
40. (68) Алжир – 1463
41. (47) Марокко – 1461…
46. (43) Россия – 1436
Следующий рейтинг будет опубликован 19 сентября.
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