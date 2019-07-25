Джано Ананидзе: Слова Черенкова о том, что я похож на него, стали стимулом в жизни

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал, каким ему запомнился Федор Черенков, выступавший за красно-белых в 1970-1990-х годах.
«Очень умный, техничный, – сказал в интервью клубной пресс-службе 26-летний Ананидзе, который является воспитанником академии «Спартака» имени Черенкова. – Его последний пас… Как здорово он видел поле.
Когда мне было 17 лет, и я начинал играть в «Спартаке», его спросили, кто из нынешней команды похож на него. Он назвал мое имя, и это стало для меня стимулом в жизни».
Напомним, в четверг исполнилось 60 лет со дня рождения Черенкова. Игроки и главный тренер «Спартака» Олег Кононов почтили память легенды клуба на Троекуровском кладбище.
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