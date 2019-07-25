Алексей Сутормин: В матче с «Оренбургом» буду выкладываться на 100 процентов

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал об ожиданиях перед матчем со своей бывшей командой – «Оренбургом».
– «Оренбург» – хорошая, организованная команда, – приводит слова 25-летнего игрока официальный сайт клуба. – Наша задача – играть и побеждать, буду выкладываться на 100 процентов.
– Как ощущаете себя в команде и Петербурге?
– Хорошо все идет. Еще относительно мало времени прошло, но с каждым днем все лучше и лучше. Партнеры, тренерский штаб – все отлично.
Напомним, в прошлом сезоне Сутормин дебютировал в премьер-лиге в составе «Оренбурга» и забил восемь голов в 29 матчах чемпионата. 8 июля игрок перешел в «Зенит» из «Рубина», который за неделю до этого приобрел его у «Оренбурга».
14 июля Сутормин впервые сыграл в основе «Зенита», выйдя на замену в матче первого тура премьер-лиги с «Тамбовом» (2:1), а 21 июля – сыграл в стартовом составе в матче второго тура с «Сочи» (2:0).
Матч «Оренбург» – «Зенит» пройдет 28 июля на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало – 14:00 (мск).
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