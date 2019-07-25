«Верона» объявила о переходе Боккетти

Защитник Сальваторе Боккетти официально стал игроком «Вероны», сообщает официальный сайт клуба. 32-летний итальянец подписал с «мастифами» контракт на два года.
Отметим, что еще 9 июля «Верона» объявила о том, что Боккетти прошел медосмотр в клубе.
С 2013 года Боккетти выступал за «Спартак», а нынешним летом стороны договорились о разрыве контракта по обоюдному согласию за год до его окончания.
Напомним, «Верона» вернулась в серию A через год после вылета из сильнейшего дивизиона. В прошлом сезоне команда заняла шестое место в серии B и добилась повышения в классе через плей-офф.
До переезда в Россию Боккетти играл в Италии за «Асколи», «Виртус Ланчано», «Фрозиноне» и «Дженоа». В 2015 году «Спартак» отдавал защитника в аренду в «Милан».
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