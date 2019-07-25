Клинтон Н’Жи: Вальбуэна всегда восторженно отзывался о «Динамо» во французских СМИ

Новичок «Динамо» Клинтон Н’Жи прокомментировал свой переход в московский клуб.
«Я разговаривал с Вильямом Ванкером, который выступал здесь, и он дал самые лучшие рекомендации относительно клуба и чемпионата, – приводит слова 25-летнего камерунца официальный сайт бело-голубых. – Здесь также играл Матье Вальбуэна, и он всегда восторженно отзывался о «Динамо» во французских СМИ».
Напомним, Н’Жи подписал с «Динамо» четырехлетний контракт. Ранее он выступал за «Лион» (2012-2015), «Тоттенхэм» (2015-2016) и «Марсель» (2016-2019).
Новичок может дебютировать за новую команду 26 июля в матче третьего тура премьер-лиги с «Уралом» на стадионе «Динамо».
Добавим, что Вальбуэна и Ванкер выступали за «Динамо» в 2014-2015 годах.
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