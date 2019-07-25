Главный тренер БАТЭ: Если «Русенборг» покажет рок-н-ролл, то мы сыграем в стиле «Песняров» БАТЭ победил «Русенборг» в первом матче квалификации Лиги чемпионов.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Русенборгом» (2:1) высказался об игре команды.

Чемпион Белоруссии открыл счет на пятой минуте и не реализовал еще несколько моментов в начале игры, после чего пропустил ответный мяч. Во втором тайме победу команде принес Максим Скавыш.

– Снять все вопросы за 20 минут, если мы говорим про Лигу чемпионов, вообще нереально, – приводит «Прессбол» слова Баги. – С любой командой. Это ваши розовые очки и фантазии. Противостояние длится 180 минут, и мы играем с чемпионом европейской страны, поэтому за 20 минут можно снять только… Хотел привести плохой пример. Не буду.

– Тренер «Русенборга» сказал, что в Норвегии команда покажет рок-н-ролл. В каком стиле сыграет БАТЭ?

– «Песняры» Мулявина – «Молодость моя, Белоруссия».

Ответный матч пройдет 31 июля на стадионе «Леркендаль» в Тронхейме.