Главный тренер БАТЭ: Если «Русенборг» покажет рок-н-ролл, то мы сыграем в стиле «Песняров»

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага после первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Русенборгом» (2:1) высказался об игре команды.
Чемпион Белоруссии открыл счет на пятой минуте и не реализовал еще несколько моментов в начале игры, после чего пропустил ответный мяч. Во втором тайме победу команде принес Максим Скавыш.
– Снять все вопросы за 20 минут, если мы говорим про Лигу чемпионов, вообще нереально, – приводит «Прессбол» слова Баги. – С любой командой. Это ваши розовые очки и фантазии. Противостояние длится 180 минут, и мы играем с чемпионом европейской страны, поэтому за 20 минут можно снять только… Хотел привести плохой пример. Не буду.
– Тренер «Русенборга» сказал, что в Норвегии команда покажет рок-н-ролл. В каком стиле сыграет БАТЭ?
– «Песняры» Мулявина – «Молодость моя, Белоруссия».
Ответный матч пройдет 31 июля на стадионе «Леркендаль» в Тронхейме.
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