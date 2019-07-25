Сергей Семак: В прошлом сезоне «Оренбург» удивил всех со знаком «плюс» - Советский спорт
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25 июля 2019 14:22ФутболЛипкин Антон

Сергей Семак: В прошлом сезоне «Оренбург» удивил всех со знаком «плюс»

«Зенит» сыграет в гостях с «Оренбургом» в третьем туре премьер-лиги.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об «Оренбурге», с которым его команда сыграет в третьем туре премьер-лиги.

«В прошлом сезоне «Оренбург» удивил всех со знаком «плюс» благодаря работе тренера и футболистов, – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – В этом сезоне в сложных матчах они уступали с минимальным преимуществом, но это ни о чем не говорит. Уверен, игра будет очень сложной».

Напомним, в прошлом сезоне «Оренбург» занял седьмое место в премьер-лиге. В двух матчах на старте нового чемпионата команда с одинаковым счетом 1:2 проиграла в гостях «Ростову» и ЦСКА.

Матч «Оренбург» – «Зенит» пройдет 28 июля на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало – 14:00 (мск).

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