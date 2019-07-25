Бывший главный тренер «Арсенала»: Команда готова к еврокубкам «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» во втором раунде квалификации Лиги Европы.

Бывший главный тренер «Арсенала»» Геннадий Костылев высказался о перспективах команды в еврокубках.

«Я посмотрел игры туляков на старте сезона, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Костылева. – Особенно мне понравился второй матч с «Крыльями Советов» (3:2), который они выиграли…

Команда показывает современный футбол, и это здорово. Считаю, подопечные Игоря Черевченко уже готовы к еврокубкам. Мне понравился боевой дух «Арсенала» и физическое состояние».

Напомним, в четверг «Арсенал» дебютирует в еврокубках матчем второго квалификационного раунда Лиги Европы с «Нефтчи» на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало – 20:00 (мск).

В сезоне-2018/2019 «Нефтчи» занял второе место в чемпионате Азербайджана и начал выступление в Лиге Европы с первого квалификационного раунда, где в двух матчах крупно победил «Сперанцу» из Молдавии (3:0, 6:0).

Отметим, что Костылев тренировал «Арсенал» в 1996 году.