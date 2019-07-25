РФС разрешил «Оренбургу» принять «Зенит» на домашнем стадионе В четверг, 25 июля, в Москве состоялось очередное заседание Бюро Исполкома РФС, на котором и было принято данное решение.

«В связи с обращением РПЛ допустить, в виде исключения из ст. 10 «Места проведения матчей Чемпионата» Регламента Чемпионата России по футболу, стадион «Газовик» Оренбург к проведению матча 3 тура Чемпионата России по футболу между командами ФК «Оренбург» (Оренбург) - ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) 28 июля 2019 года.

При этом ФК «Оренбург» должен до даты проведения указанного матча Чемпионата России по футболу среди команд клубов РПЛ сезона 2019/2020 годов обеспечить наличие соответствующих согласований с органами внутренних дел», - говорится в официальном сообщении организации.

Напомним, что встреча 3-го тура чемпионата России «Оренбург» - «Зенит» запланирована на 28 июля и начнется в 14:00 по московскому времени.