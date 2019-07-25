«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче Международного кубка чемпионов

Встреча прошла на стадионе «Гонгку» в Шанхае (Китай) и завершилась со счетом 2:1 в пользу манкунианцев. В составе победителей голами отметились Антони Марсьяль (21-я минута) и Анхель Гомес (80). У проигравших точный удар на счету Лукаса Моуры (65).
Добавим, что в следующем матче турнира «Манчестер Юнайтед» 3 августа сыграет против «Милана», а «Тоттенхэм» днем позже встретится с «Интером».
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