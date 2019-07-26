Житель Челябинска обошел Андрея Аршавина на полосе препятствий - Советский спорт
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26 июля 2019 12:00Футбол

Житель Челябинска обошел Андрея Аршавина на полосе препятствий

Победитель полосы препятствий «Быстрее звезды» на «Большом фестивале футбола» выиграл футбольные выходные в Санкт-Петербурге.

«Большой фестиваль футбола» успешно запустил волну настоящего футбола в семи городах России. Городские праздники прошли с 1 июня по 13 июля во Владивостоке, Омске, Тюмени, Челябинске, Перми, Нижнем Новгороде и Волгограде.

Более восьмидесяти тысяч участников фестиваля и болельщиков сине-бело-голубых соревновались во владении мячом на футбольных аттракционах, гуляли по виртуальной арене и сделали тысячи фото с настоящим Кубком чемпионов РПЛ.

Всем желающие приняли участие в конкурсе «Быстрее звезды» от Андрея Аршавина и прошли полосу препятствий с наполненным водой мячом. Полторы тысячи участников во всех городах фестиваля боролись за главный приз – футбольные выходные в Санкт-Петербурге с посещением домашнего матча чемпионов России.

Жюри оценивало не только скорость участников, но и технику прохождения дистанции. Победителем стал житель Челябинска Константин Меттус, который продемонстрировал результат в 18,1 секунды. Он превзошел Андрея Аршавина на 9,3 секунды.

Прохождение полосы зафиксировано в новом мобильном приложении «Я молодец» от Газпромбанка, запуск которого в онлайн-магазинах был приурочен к началу «Большого фестиваля футбола» и которое призвано стать платформой для соревновательных активностей молодежи в сфере спорта, творчества и образования, а также открыть новые возможности для содержательного видеоблогерства.

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