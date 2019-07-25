Александр Медведев: По Заболотному все еще остается предложение от «Сочи»

- Заболотный сейчас на контракте с «Зенитом». По нему остается предложение от «Сочи», которое еще в силе, но сколько оно еще будет в силе, я не знаю.
Все, кто ушел в сочинский клуб, в восторге от города, условий, питания, климата. Клуб «Сочи» настроен очень серьезно. Это видно по тому, как они играют, как все организовано.
Мы к Антону очень хорошо относимся и хотим, чтобы он выбрал лучший вариант продолжения карьеры для себя, - приводит слова Медведева «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что Заболотный отказался уходить из «Зенита» в другой клуб и будет играть в дубле.
Напомним, что Заболотный выступает за «Зенит» с 2018 года. На счету нападающего четыре мяча в 37 играх во всех турнирах. Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
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