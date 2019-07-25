«Пюник» под руководством Тарханова одержал победу в квалификации Лиги Европы - Советский спорт
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25 июля 2019 18:42ФутболГичунцев Артур

«Пюник» под руководством Тарханова одержал победу в квалификации Лиги Европы

Российский специалист возглавил команду этим летом.

Армянский «Пюник» на домашней арене обыграл чешский «Яблонец» в первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы (2:1).

В составе победителей два мяча забил Артур Миранян. У гостей отличился Мартин Долежал.

Ответный матч команд состоится в Чехии 1 августа.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

1-й матч

Пюник (Армения) – Яблонец (Чехия) – 2:1 (2:0)

Голы: Миранян, 5 (1:0); Миранян, 30 (2:0); Долежал, 53 (2:1).

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