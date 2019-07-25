«Манчестер Юнайтед» готовит новое предложение по трансферу Магуайра - Советский спорт
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25 июля 2019 19:05Футбол

«Манчестер Юнайтед» готовит новое предложение по трансферу Магуайра

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер еще раз подтвердил Эду Вудворду, о своем желании подписать в срочном порядке защитнику «Лестера» Харри Магуайра.

Как сообщает Sky Sports News, исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд пропустил предсезонный тур английского клуба по Австралии и Дальнему Востоку, чтобы поработать над соглашением с «Лестером».

По информации издания, Вудворд близок к тому, чтобы завершить сделку по переходу Магуайра в «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что «Лестер» не отпустит защитника в другую команду менее чем за 90 миллионов евро, в то время как предыдущее предложение манкунианцев составило 77 миллионов.

Добавим, что Магуайр перешел в «Лестер» из «Халл Сити» в январе 2017 года за 12,7 миллиона евро. С тех пор он провел в составе «лис» 76 матчей во всех турнирах и записал на свой счет пять забитых мячей и три голевые передачи.

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