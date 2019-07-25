«Шериф» в гостях обыграл «Партизани» в отборочном матче Лиги Европы

Встреча прошла на стадионе «Сельман Стермаси» в Тиране (Албания) и завершилась со счетом 1:0 в пользу молдавского клуба. Единственный мяч в этой встрече на 24-й минуте забил камерунский нападающий «Шерифа» Робер Тамбе.
Добавим, что ответная встреча состоятся 1 августа.
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