Неймар и Кимпембе пропустят матч с миланским «Интером» - Советский спорт
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25 июля 2019 23:29ФутболГичунцев Артур

Неймар и Кимпембе пропустят матч с миланским «Интером»

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Форвард «ПСЖ» Неймар не поможет своей команде в товарищеском матче с миланским «Интером».

Отмечается, что игрок остался в Шанхае и продолжает восстановление от травмы лодыжки.

Также в этой встрече не сыграет французский защитник Преснел Кимпембе, у которого мышечное повреждение.

Ранее сообщалось, что Неймар заявил руководству «ПСЖ» о желании вернуться в «Барселону». Согласно СМИ, стороны обсуждают этот вариант и пытаются найти решение.

Матч против «Интера» чемпион Франции проведет 27 июля. Начало поединка – 14.30 мск.

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