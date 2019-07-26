Игорь Шалимов: Кононов – дебил, ходит на кладбище и поздравляет Черенкова

Бывший футболист московского «Спартака» Игорь Шалимов обрушился с критикой на главного тренера красно-белых Олега Кононова, который поздравил легенду клуба Федора Черенкова с днем рождения.

Отметим, что экс-полузащитник «Спартака» ушел из жизни 7 октября 2014 года. Кононов в беседе с клубной пресс-службой заявил: «Поздравляю всех болельщиков «Спартака», всех друзей Федора с его 60-летием. Все мы знаем, какой это был игрок и какой человек. Это редкость, когда сочетаются душевная простота и интеллект. Таких игроков – единицы. В мире, наверное, недооценивали Федора. Я считаю, что он был такой же звездой, как Круифф и Платини. Мы должны говорить об этом, чтобы о Черенкове знали во всем мире».

Шалимов не смог оставить это без внимания. В своем Instagram он написал: «Конечно, мощно поздравить Черенкова с днем рождения и юбилеем. Что «Спартак» хочет добиться с этим дебилом? Дебил – тот, кто делает вид. Ходить на кладбище и поздравлять с юбилеем Черенкова – высшая степень дебилизма. Он умер, и пусть земля ему будет пухом. Кононов? Когда человек умер, земля ему пухом и вечная память, а не с днем рождения. Поэтому и дебил. «Спартаку» успеха».