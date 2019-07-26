В «Наполи» считают требования Пепе завышенными Агенты француза прибыли в Италию.

Агенты полузащитника «Лилля» Николя Пепе посетили Неаполь, где вели переговоры с руководством «Наполи» о трансфере 24-летнего ивуарийца, сообщает Football Italia.

«Лилль», который хочет получить за игрока 80 миллионов евро, готов продать его в «Наполи», поскольку итальянцы предложили включить в сделку полузащитника Адама Унаса.

Однако переговоры вице-чемпионов Италии с представителями игрока об условиях личного контракта пока не приблизили оформление сделки. В клубе считают, что требования стороны Пепе завышены.

Отметим, что на полузащитника сборной Кот-д’Ивуара также претендуют «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».