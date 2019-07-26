Дарио Федерико: Не сказал, что «Нефтчи» все решил Гол бразильца принес вице-чемпиону Азербайджана победу над «Арсеналом».

Полузащитник «Нефтчи» Дарио Федерико прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы на стадионе «Центральный» в Туле.

«Игра получилась, как и ожидали, – приводит Azerisport.com слова 27-летнего бразильца. – Было трудно. Как команда оборонялись и атаковали вместе. Знали, что «Арсенал» не даст нам пространства. Надо было использовать любой момент. Правильно использовали контратаку.

Не сказал бы, что все решили. Удобный счет перед ответной игрой. Надо готовиться. Будет так же сложно».

Напомним, Федерико забил единственный гол в матче, отличившись в конце первого тайма. Отметим, что на счету бразильца также один гол в ответном матче первого квалификационного раунда со «Сперанцей» (6:0).

Ответный матч «Нефтчи» – «Арсенал» пройдет 1 августа на «Баксель Арене» в Баку.