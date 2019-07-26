«Динамо» и «Урал» сыграют в третьем туре премьер-лиги Матч пройдет на стадионе «Динамо» в Москве.

Матч «Динамо» – «Урал» откроет программу третьего тура премьер-лиги.

После двух туров бело-голубые набрали одно очко – за ничью с «Арсеналом» (1:1) в Туле и занимают 12-е место в турнирной таблице. В прошлое воскресенье «Динамо» потерпело домашнее поражение от «Рубина» (0:1).

В свою очередь «Урал» выиграл два домашних матча – с «Уфой» (3:2) и «Ахматом» (3:0) – и лидирует в чемпионате, опережая «Зенит» по разнице забитых и пропущенных мячей.

В прошлом сезоне «Динамо» крупно победило «Урал» (4:0) в домашнем матче, который состоялся 9 декабря. В последний раз команда из Екатеринбурга набирала три очка в гостях у бело-голубых 23 июля 2017 года, когда выиграла со счетом 1:0.

Матч «Динамо» – «Урал» пройдет 26 июля на стадионе «Динамо» в Москве. Начало – 20:00 (мск).