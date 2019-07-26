Салахат Агаев: В Баку нас ждет более сложная игра с «Арсеналом»

Голкипер «Нефтчи» Салахат Агаев прокомментировал победу над «Арсеналом» (1:0) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы на стадионе «Центральный» в Туле.
«Мы хорошо сыграли, чтобы победить, – приводит Azerisport.com слова 28-летнего вратаря. – Те, кто были и не были на поле, показали, насколько хорошая мы команда.
В Баку нас ждет еще более сложная игра. Но я верю, что мы пройдем «Арсенал». Хотя по мне так шансы у обеих команд равны, даже несмотря на гостевую победу».
Напомним, единственный гол в матче в конце первого тайма забил полузащитник «Нефтчи» Дарио Федерико.
Для Агаева этот матч стал третьим подряд «на ноль» в Лиге Европы. В первом квалификационном раунде «Нефтчи» дважды крупно победил «Сперанцу» из Молдавии (3:0, 6:0).
Ответный матч «Нефтчи» – «Арсенал» пройдет 1 августа на «Баксель Арене» в Баку.
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