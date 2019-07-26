Президент «Нефтчи»: Победа над «Арсеналом» не что-то экстраординарное Вице-чемпион Азербайджана победил в Туле во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Президент «Нефтчи» Кямран Гулиев подвел итоги первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы с «Арсеналом» (1:0) на стадионе «Центральный» в Туле.

«Я считаю, что мы выиграли только битву, а не войну, – приводит Azerisport.com слова Гулиева. – Если честно, то на ничью ставил. Хороший результат был бы, но, как видите, добились большего. Эта победа не что-то экстраординарное. У нас сильная команда».

Напомним, единственный гол в матче забил бразилец Дарио Федерико. «Нефтчи» стал первым представителем Азербайджана, обыгравшим российский клуб в еврокубках.

Ответный матч «Нефтчи» – «Арсенал» пройдет 1 августа на «Баксель Арене» в Баку. В третьем квалификационном раунде победитель этой пары сыграет с «Бней Иегудой».