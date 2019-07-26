Адвокат Сергей Жорин: Суд арестовал все счета Тарасова, ему закрыт выезд за пределы РФ Бывший полузащитник «Локомотива» проиграл суд по делу о выплате алиментов своей бывшей супруге.

Адвокат Сергей Жорин сообщил о том, что бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов проиграл судебный спор по делу уплате алиментов своей бывшей супруге Оксане.

«Итог: арестован новый автомобиль Дмитрия, арестованы все счета, закрыт выезд за пределы РФ, к основному долгу и неустойке прибавились 500 000 рублей исполнительского сбора», – написал Жорин в твиттере.

В понедельник Дмитрий Тарасов проиграл нам очередной суд по алиментам. Итог: Арестован новый автомобиль Дмитрия, арестованы все счета, закрыт выезд за пределы РФ, к основному долгу и неустойке прибавились 500 000р. исполнительского сбора. Что дальше? 😂😂 pic.twitter.com/h3d0B7P6eZ — Сергей Жорин (@Zhorin_Sergei) July 26, 2019

Напомним, в марте сообщалось о том, что Тарасов проиграл апелляцию по алиментам и должен выплатить бывшей супруге 7,5 миллиона рублей.

Отметим, что две недели назад Тарасову сняли гипс в римской клинике Villa Stuart, где он в конце июня перенес операцию в связи с надрывом мышцы.