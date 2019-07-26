Равиль Сабитов: В домашних матчах такие команды, как «Нефтчи», носятся по полю без устали «Нефтчи» победил «Арсенал» в Туле в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Динамо» Равиль Сабитов высказался о том, что стоит ждать от «Нефтчи» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы с «Арсеналом».

«В родных стенах такие команды абсолютно преображаются в эмоциональном и функциональном плане, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Сабитова, – у них открывается второе дыхание, они начинают носиться по полю без устали.

С учетом того, что тренер «Нефтчи» – итальянец, который здорово выстроил в своей команде игровую дисциплину, фаворитом однозначно является «Нефтчи».

Напомним, накануне «Арсенал» в своем первом в истории матче в еврокубках потерпел поражение от «Нефтчи» (0:1). Единственный гол на 45-й минуте забил бразилец Дарио Федерико.

Ответный матч «Нефтчи» – «Арсенал» пройдет 1 августа на «Баксель Арене» в Баку. В третьем квалификационном раунде победитель этой пары сыграет с «Бней Иегудой» из Израиля.